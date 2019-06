NORVEGIA - ROMANIA, VINERI 21:45 LA PRO TV | Ultima ora: un international s-a accidentat si nu va face deplasarea la Oslo! Pe cine lasa Contra acasa

Dubla Romaniei cu Norvegia (vineri, 21:45) si Malta (luni, 21:45) se vede LIVE la ProTV. Toate fazele video vor fi pe www.sport.ro

Romania continua drumul catre EURO 2020. Dupa ce a pierdut in Suedia (1-2) si a trecut cu 4-1 de Insulele Feroe, nationala lui Cosmin Contra se va duela vineri si luni, IN DIRECT la ProTV, cu Norvegia si Malta. Tricolorii vor juca doua meciuri la rand in deplasare, la Oslo, respectiv Valetta.

Cicaldau s-a accidentat si nu va mai fi luat in lot



Cosmin Contra a anuntat deja lotul cu care va merge in Norvegia si Malta. El va fi, insa, nevoit sa faca o schimbare de ultim moment, dupa ce unul dintre mijlocasi s-a accidentat.

Alexandru Cicaldau (21 de ani), de la Craiova, nu va mai face deplasarea. Acesta a suferit o accidentare in ultimul meci din Play Off si nu a putut fi recuperat. Medicii i-au transmis lui Cosmin Contra ca ar fi bine sa il lase pe Cicaldau acasa.

Pe de alta parte, Cicaldau va merge la nationala U21 la jumatatea lunii, Romania U21 urmand sa joace la EURO din Italia si San Marino.

Lotul Romaniei pentru meciurile cu Norvegia si Malta



Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 59/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 15/0), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 34/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 35/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 3/0), Iulian Cristea (FCSB, 0/0), Alin Tosca (PAOK, 15/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 CS, 9/0)



Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 42/5), Dorin Rotariu (Astana, 9/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 19/4), Dennis Man (FCSB, 3/0), Tudor Baluta (FC Viitorul, 4/0), Razvan Marin (Standard Liege, 16/1), Paul Anton (Krylia Sovetov, 8/0), Dan Nistor (Dinamo, 1/0), Alexandru Maxim (Mainz, 34/3), Gheorghe Grozav (Kisvarda FC, 27/5), Nicolae Stanciu (Al-Ahli, 30/10), Ianis Hagi (FC Viitorul, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets, 31/10), George Tucudean (CFR Cluj, 9/3), George Puscas (Palermo, 6/2)