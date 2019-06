BOGDAN ANDONE LA FCSB | Cum a reactionat Sumudica la aflarea vestii ca Becali l-a pus antrenor pe fostul sau secund

Gigi Becali a fost refuzat de Edi Iordanescu si s-a reorientat. El l-a numit antrenor la FCSB pe Bogdan Andone!

Bogdan Andone este noul antrenor al FCSB-ului. El urmeaza sa fie prezentat in cadrul unei conferinte de presa. Becali a fost refuzat de Edi Iordanescu si Nicolae Dica inainte sa ajunga la Bogdan Andone!

Bogdan Andone a fost secundul lui Marius Sumudica la Rapid si Astra. Ca jucator, el a evoluat in tricoul Rapidului!

Bogdan Andone a activat ca principal la Olimpia Satu Mare, ASU Poli Timisoara, Metaloglobus si Energeticianul, iar in ultimele 6 luni a fost secundul lui Mihai Teja la FCSB.

Sumudica: "Bogdan Andone este o alegere mai buna decat pare"

Marius Sumudica a vorbit si el despre numirea fostului sau secund in functia de antrenor principal al FCSB-ului.

"Daca se confirma ce am citit pe site, atunci eu va spun ca este o alegere mult mai buna decat pare la prima vedere. Nu stiu daca sunt multi care il cunosc la fel de bine ca mine si va spun ca are multe calitati. Am jucat impreună la Rapid si am si lucrat impreuna mai multi ani. Este un tip foarte dedicat si foarte inteligent.

Mi-a placut la el inclusiv atunci cand a decis sa nu mai fie secundul meu la Astra si sa-si inceapa cariera de antrenor principal.

Este foarte implicat, simte fotbalul si poate ca si de aceea Dumnezeu i-a oferit sansa de a antrena o echipa cu care se va lupta pentru titlu si cupele europene", a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi.