INCREDIBIL! Fiorentina o spulbera pe AS Roma in sferturile Cupei Italiei! Fabulos scorul pe care tabela il arata la final!

Fiorentina a trecut la scor de AS Roma in Cupa Italiei.

In sferturile de finala ale Cupei Italiei, Fiorentia a primit vizita celor de la AS Roma, in ceea ce se anunta un meci extrem de interesant si de echilibrat.

Calculele au fost date peste cap inca din startul partidei, gazdele reusind sa duca scorul la 2-0 in minutul 18. Nu s-au oprit aici, Federico Chiesa a marcat un hattrick, iar la finalul meciului tabela arata un neverosimil 7-1. Singurul gol al oaspetilor a fost marcat de Kolarov in minutul 28.

Fiorentina s-a calificat astfel in semifinalele competitiei, acolo unde isi asteapta adversara. Juventus se lupta cu Atalanta pentru un loc in ultimele patru echipe din Cupa Italiei. Pe cealalta parte a tabloului, AC Milan se va duela in penultimul act cu invingatoarea dintre Lazio si Inter Milano.

