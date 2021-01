Ronaldo s-a decis! Unde vrea sa joace in urmatorii ani si ce le-a transmis sefilor de la Juventus

Cristiano Ronaldo a luat o decizie in ceea ce priveste viitorul sau.

Fotbalistul in varsta de 35 de ani si-ar dori sa ramana la Juventus. Jurnalistul Luca Momblano a declarat ca atacantul i-ar fi anuntat pe oficialii campioanei en-titre din Serie A ca vrea sa isi prelungeasca contractul.

Ronaldo a ajuns in Italia in 2018, cand Juventus le-a platit celor de la Real Madrid 117 milioane de euro in schimbul sau. In tricoul 'Batranei Doamne', in care a aparut de 107 ori, starul portughez a reusit 84 de goluri si 20 de assist-uri.

Atacantul, care este cotat in prezent, de site-ul de specialitate transfermarkt.com, la 60 de milioane de euro, ar urma sa-si prelungeasca intelegerea cu Juventus pana in 2023.