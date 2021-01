ISTORIC! Ronaldo l-a ajuns pe Bican si e pe PRIMUL LOC in topul mondial al marcatorilor dupa golul reusit cu Sassuolo!

Cristiano Ronaldo continua sa sparga recorduri si se distreaza la maximum in timp ce face asta!

Chiar inainte sa implineasca 36 de ani, Cristiano a urcat pe primul loc in topul istoric al marcatorilor din fotbal. Cu reusita din meciul cu Sassuolo, castigat de Juve cu 3-1, Ronaldo l-a egalat pe cehul Josef Bican. Cei doi sunt pe primul loc in istoria fotbalului, ambii cu cate 759 de goluri, la doua deasupra lui Pele.

Ronaldo mai are nevoie de o reusita pentru a incepe sa puna distanta fata de numele uriase din top. Portughezul a ajuns deja la 15 goluri marcate in acest sezon si nu pare sa aiba de gand sa se opreasca aici. Ronaldo e primul fotbalist din lume care a marcat cel putin 15 goluri intr-un campionat de top in fiecare dintre ultimele 15 sezoane!

Ronaldo a ajuns la 759 de goluri in 1037 de meciuri. Josef Bican, cehul cu care imparte primul loc, a facut-o in 495 de jocuri, insa intr-o cu totul alta perioada a fotbalului mondial. Performanta lui Bican, care a jucat la nivel international atat pentru Austria, cat si pentru Cehoslovacia, a fost realizata intre 1931 si 1955, perioada in care a jucat la Rapid Vienna, Admira, Slavia Praga, FC Vitkovice, Hradec Kralove si Dynamo Praga.