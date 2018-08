Cati bani ii da Armata lui Lacatus pentru a conduce echipa din Liga a 4-a. Clauza de obiectiv, inlocuita cu "obligativitatea de a lucra intre 08:00 - 12:00 si 15:00-19:00"

Marius Lacatus este platit in liga a patra mai bine decat in ligile superioare.

CSA Steaua a terminat pe locul 2 in liga a patra la primul sau sezon, in care Marius Lacatus a indeplinit functia de coordonator tehnic al sectiei fotbal. Acum, ros-albastri o vor lua de la capat si anunta ca obiectivul este promovarea.

Spre deosebire de sezonul precedent, acum Lacatus va fi cel care va conduce echipa si la meciuri, dupa ce antrenorul din stagiunea trecuta, Ion Ion, a fost dat afara.

ProSport a prezentat astazi si contractul semnat de Marius Lacatus cu CSA Steaua, prin care acesta este legat de Clubul Sportiv al Armatei pana in vara lui 2021. Potrivit sursei citate, Lacatus a castigat in primul sezon la CSA, in liga a patra, 120.000 RON. ProSport mai scrie ca salariul lui Lacatus creste cu 20% in fiecare an.

In octombrie anul trecut, CSA Steaua i-a modificat contractul lui Lacatus, clauza de promovare fiind inlocuita cu "obligativitatea de a-si folosi intreaga capacitate fizica si intelectuala, precum si aptitudinile si talentul, pentru realizarea obiectivelor de performanta, cu program stabilit de luni pana vineri intre orele 08:00 - 12:00 is 15:00 - 19:00".

Obiectivele asumate de Lacatus in contractul initial

- promovarea in Liga 3: 31.07.2018 (nereusit)

- inscrierea echipei in Liga 3: sezonul 2018-2019

- inscrierea echipei in Liga 2: sezonul 2019-2020

- implementarea masurilor profesionale necesare promovarii echipei in esalonul superior, respectiv Liga 1

Salariul lui Lacatus

- 2017/18: 120.000 RON net.

- 2018/19: contractul din sezonul anterior (120.000) + 20%, adica 144.000 de lei net

- 2019/20: contractul din sezonul anterior + 20%, adica 172.800 de lei net

- 2020/21: contractul va fi renegociat in functie de obiectivele de performanta agreate si asumate, dar nu mai putin de indemnizatia cuvenita pentru sezonul 2019-2020 + 30%, adica 224.640 de lei net



Graficul salarial al lui Lacatus de la numirea la Steaua si pana in prezent

Perioada 1 februarie – 31 iulie 2017

Februarie 13.500 lei

Martie 13.500

Aprilie 13.500

Mai 13.500

Iunie 13.500

Iulie 12.500

TOTAL: 80.000 lei

Perioada 1 septembrie 2017 – 31 iulie 2018

Septembrie 13.500 lei

Octombrie 13.500

Noiembrie 13.500

Februarie 13.500

Martie 13.500

Aprilie 13.500

Mai 13.500

Iunie 13.500

Iulie 12.500

TOTAL: 120.500 lei