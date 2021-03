Ronaldo a atins un record INCREDIBIL chiar sub ochii lui Razvan Marin! Cate triple a marcat in toata cariera

Juventus s-a impus in deplasare de la Cagliari, scor 3-1.

Cristiano Ronaldo a fost de neoprit si a marcat 3 goluri in prima repriza a meciului. Dupa aceasta performanta fantastica, lustianul a ajuns la 57 de hat-trick-uri marcate in cariera de profesionist, iar 3 dintre ele au fost reusite in tricoul lui Juventus.

Cele mai multe au fost pentru Real Madrid (44 de triple). 9 au fost realizate in tricoul Portugaliei, iar unul singur pe vremea cand juca pentru Manchester United.

5️⃣7️⃣ career hat-tricks for Cristiano Ronaldo! The ???? of hat-tricks? pic.twitter.com/MXoLG2FXzZ — Goal (@goal) March 14, 2021

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator din Serie A, cu 23 de goluri. Principalul urmaritor, Lukaku, este pe locul secund, cu 4 goluri mai putin.