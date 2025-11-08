Hakan Calhanoglu este refăcut și va reveni direct în "primul 11", potrivit TMW. Turcul își va relua poziția de "regizor" la mijlocul terenului, într-un sistem 3-5-2 care nu suferă modificări.



Atac stelar: Thuram lângă Lautaro



Pe lângă revenirea lui Calhanoglu, care va fi flancat de Barella și Zielinski, Inter va arăta modificări și în defensivă, unde Akanji și Bastoni reintră alături de Acerbi, în fața portarului Sommer.



În ofensivă, Chivu mizează pe forța maximă. Lautaro Martinez, care a marcat în Liga Campionilor, este confirmat ca titular. Lângă căpitanul argentinian, favorit să înceapă partida este Marcus Thuram, în timp ce Pio Esposito și Bonny sunt văzuți ca soluții pe banca de rezerve.



De partea cealaltă, Maurizio Sarri vine la Milano cu o serie de șase meciuri fără înfrângere, dar și cu infirmeria plină. Lazio nu recuperează niciun jucător, ba chiar are emoții în privința lui Romagnoli. Fostul fundaș al Milanului are o problemă la flexori, și deși vrea să joace, Sarri pare tentat să nu riște. Provstgaard este favorit să facă pereche în centru cu Gila. În atac, tridentul rămâne neschimbat: Boulaye Dia vârf, sprijinit de Isaksen și Zaccagni.

