RENASTEREA DIAVOLULUI! El este omul care vrea sa aduca Milanul inapoi in ELITA fotbalului european

AC Milan continua sa nu se regaseasca, dar Ralf Rangnick este vazut drept managerul capabil sa readuca clubul in top.

Cosmin Craciun

Au trecut deja patru ani de la ultimul trofeu castigat de AC Milan. In iarna lui 2016, trupa antrenata pe atunci de Vincenzo Montella cucerea Supercupa Italiei, la Doha, dupa ce invingea Juventus la penalty-uri. Succesul nu era insa unul foarte important, avand in vedere ca Milanul primise sansa de a lupta pentru trofeu doar pentru ca Juve cucerise eventul, iar in finala cupei jucase cu “diavolii”. Ultima reusita cu adevarat remarcabila pentru formatia lui Ibrahimovic dateaza din 2011, cand cucerea titlul cu Allegri pe banca si cu un Zlatan mult mai tanar conducand atacul.

Dupa acel campionat, caderea Milanului nu s-a mai oprit nici pana in prezent. Chiar daca si-a schimbat antrenorii si conducerea in repetate randuri, echipa din Lombardia nu a reusit sa inlocuiasca generatia lui Gattuso, Inzaghi, Nesta, Seedorf, Zambrotta sau Pirlo si continua sa se zbata in mediocritate. Asa ca varianta unui om care sa reformeze din temelii clubul pare singura solutie care mai poate fi incercata. Acest om a fost identificat in persoana lui Ralf Rangnick, fost manager la RB Leipzig si actualmente sef al departamentului de sport din cadrul diviziei Red Bull.

Era post-Allegri - esec dupa esec

Dupa cucerirea titlului din 2011, Milan l-a mai avut pe banca pret de doua sezoane pe Massimiliano Allegri, timp in care a reusit o clasare pe locul 2 si una pe 3. Sezonul 2013-2014 a fost, insa, dezastruos pentru echipa, iar incapacitatea managementului de a reconstrui un club care trebuia sa schimbe generatiile a condus la o clasare dezastruoasa pe locul 8. Allegri era demis in timpul sezonului si inlocuit cu Clarence Seedorf. Clubul era in continuare condus de Silvio Berlusconi, dar doar din postura de presedinte de onoare.

Din 2014 pana in prezent, s-au plimbat pe banca Milanului nu mai putin de noua antrenori, adica 1,5 pe sezon. Conducerea rossonerilor a rotit pe banca legende ale clubului, precum Seedorf, Pippo Inzaghi, Brocchi sau Gattuso, dar antrenori au fost si Mihajlovic, Tassotti (interimar entru un singur meci), Montella si, mai recent, Giampaolo si Stefano Pioli. Toti au esuat, iar calitatea lotului a continuat sa se degradeze. Cea mai buna clasare pentru echipa in Serie A, din 2013 incoace a fost cea din 2019, cand Milanul s-a clasat pe locul 5.

Nu doar antrenorii s-au schimbat pe San Siro, ci si conducerea. In 2017, Berlusconi vindea clubul catre afaceristul chinez Li Yonghong, ale carui probleme cu legea au determinat o noua vanzare, in 2018, catre actualul detinator. “Diavolul” n-a reusit sa renasca, iar timpul nu mai are rabdare cu al doilea cel mai galonat club din Europa in UEFA Champions League.

Clipa schimbarii

Sezonul 2020-2021 se anunta a fi cel al sperantei pentru fanii rossonerilor. Detinut in prezent de compania americana de investitii Elliot Advisors, Milanul are in plan o reconstructie asa cum nu s-a mai vazut pe San Siro in ultima vreme. Omul ales pentru a o realiza este Ralf Rangnick. Cu o experienta de 27 de ani in antrenorat, neamtul a castigat ultimul trofeu in 2011, cand cucerea Cupa si Supercupa Germaniei cu Schalke 04. Insa altele sunt calitatile pentru care AC Milan vrea sa il numeasca manager general si sa ii ofere sansa de a gestiona tot in club, inclusiv transferurile jucatorilor.

De cand i-a lasat locul la RB Leipzig lui Julian Nagelsmann, neamtul se ocupa cu urmarirea si analizarea tinerilor care evolueaza pentru cluburile detinute de giganta companie Red Bull. Astfel, Rangnick a reusit sa contribuie din plin la aparitia si dezvoltarea unor talente precum Erling Haaland, Timo Werner, Tyler Adams, Naby Keita, Matheus Cunha, Joshua Kimmich, Takumi Minamino sau Marcel Sabitzer. Conexiunile si viziunea lui Rangnick il transforma astfel in candidatul ideal pentru rolul de a conduce destinele unui club care pluteste in deriva si care vrea sa renasca prin tineri.

Milanul nu poate aduce jucatori foarte bine cotati, pentru ca nu are resursele necesare si nici nu ii poate atrage cu posibilitatea de a castiga trofee ori cu cea de a se lupta pentru Scudetto. Deocamdata. Tendinta ultimilor ani este aceea de intinerire a echipei, cu transferuri precum cele ale lui Piatek, Kessie, Theo Hernandez sau Rafael Leao. Pe aceeasi linie pare ca se va merge si cu Rangnick, numai ca misiunea tehnicianului neamt este aceea de a “nimeri” transferurile, intrucat multi dintre jucatorii adusi in ultima vreme nu s-au ridicat deloc la nivelul asteptarilor.

Nu doar politica de recrutare va intra sub raspunderea lui Rangnick, ci si reogranizarea tactica. Din punct de vedere al stilului de joc pe care il prefera, neamtul este adeptul unui pressing agresiv, idee preluata chiar de la legenda de pe San Siro, Arrigo Sacchi. Fostul antrenor de la Leipzig foloseste foarte multe sisteme de joc, insa preferatul sau este 4-4-2, iar arma pe care o considera letala cosnta in contraatacurile rapide.

Cand se pot astepta fanii Milanului la rezultate?

Indiferent de calitatile lui Rangnick, acesta nu este un magician, asa ca suporterii milanezi vor trebui sa dea dovada de multa rabdare. Neamtul are nevoie de timp si de incredere, iar reconstructia prin tineri se poate dovedi a fi un proces de durata. Doar ca ceea ce a reusit Rangnick la Leipzig este incurajator.

Neamtul a promovat cu formatia din Leipzing in Bundesliga in 2016, ca antrenor. Devenit ulterior director sportiv, el a condus-o catre treapta secunda a clasamentului in sezonul imediat urmator, iar in urmatoarele doua editii ale campionatului a contribuit la clasari pe locul 6 si 3, betonand statutul de competitor de top al echipei de pe Red Bull Arena. Rolul sau a fost in permanenta mai mult decat cel al unui simplu antrenor, iar neamtul nu a dezamagit.

In conditiile unui Juventus imbatranit, care inca se mai bazeaza pe oameni precul Chiellini, Bonucci, Ronaldo, Matuidi ori Cuadrado, Milan poate spera ca peste doua sezoane sa devina un pretendent serios la titlul din Serie A. Este nevoie de rabdare si de multa inspiratie, insa Rangnick pare omul potrivit pentru aceasta reconstructie.