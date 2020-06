Cu AC Milan a dat-o in BARA, dar cu iubita Georgina face SCOR! "Cristiano ma bate la diferenta mare de goluri"

Chiar daca echipa sa, Juventus, s-a calificat in finala Cupei Italiei, Cristiano Ronaldo poate spune ca a revenit cu stangul in circuit dupa pauza indelungata cauzata de pandemie, portughezul ratand un penalty in returul cu AC Milan (0-0).

Sutand in bara laterala a portii lui Donnarumma, CR7 a bifat una dintre putinele sale executii esuate de la punctul cu var, lasand senzatia ca perioada de carantina nu i-a priit deloc din punct de vedere profesional. Astfel, prestatia neconvingatoare a lui Cristiano e pusa si pe seama faptului ca nu s-a mai concentrat la fotbal din martie incoace, preferand sa petreaca mai mult timp in compania copiilor si a iubitei Georgina Rodriguez.

Chiar fotomodelul spaniol a recunoscut in cel mai recent interviu ca Ronaldo i-a fost un fel de "instructor" in ceea ce priveste programul de pregatire fizica. "Am acasa cel mai bun profesor si in fiecare zi invat ceva nou de la el. Cand vine vorba de fitness, Cristiano ma bate la o diferenta mare de goluri", a declarat Georgina Rodriguez (26 de ani) pentru revista Women՚s Health.

"Initial imi era rusine sa ma antrenez cu el. Imaginati-va ca trebuia sa fac exercitii in acelasi spatiu cu Cristiano. dar acum nu mai am problema asta, el ma motiveaza si ma inspira. E incredibil cat de concentrat si de devotat e. Se pregateste si dimineata, si dup-amiaza, e un atlet desavarsit", a completat partenera de viata a lui Ronaldo si mama unui dintre cei patru copii ai lusitanului.