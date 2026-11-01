FOTO Reacție furioasă după eșecul cu AC Milan! Mesajul dur afișat de fanii lui Inter pentru echipa lui Chivu

Reacție furioasă după eșecul cu AC Milan! Mesajul dur afișat de fanii lui Inter pentru echipa lui Chivu Serie A
Alexandru Hațieganu
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Suporterii din gruparea Curva Nord și-au pierdut răbdarea și au taxat atitudinea jucătorilor pregătiți de Cristi Chivu, după înfrângerea cu 1-3 din derby-ul împotriva lui AC Milan.

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Formația pregătită de tehnicianul român s-a văzut din nou condusă cu 0-2, o situație prin care a mai trecut în actuala stagiune. Deși în fața altor adversari a reușit să întoarcă soarta partidei, de această dată Inter a cedat în fața rivalei locale, scorul final de 1-3 fiind stabilit încă de la pauză.

Nemulțumiți de lipsa de determinare arătată pe teren și de faptul că fotbaliștii au plecat la vestiare fără să meargă în fața peluzei la finalul întâlnirii, ultrașii au afișat un banner cu un mesaj dur: „Un derby pierdut fără a juca. Nici măcar n-au avut c...ie ca să ne salute”. Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, „acest incident a alimentat și mai mult nemulțumirea în rândul fanilor organizați”.

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Chivutzul
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Cristi Chivu recunoaște problemele de atitudine ale echipei

Antrenorul lui Inter a admis, atât la interviul de la final, cât și la conferința de presă, că jucătorilor săi le-a lipsit concentrarea necesară. „Ceva lipsește față de anul trecut: abordarea noastră față de meciuri, superficialitatea și nonșalanța cu care abordăm anumite situații. Ne lipsesc determinarea și simțul pericolului. Trebuie să le redescoperim, fiind în același timp conștienți că în acest moment am pierdut ceva ce trebuie redescoperit”, a spus Cristi Chivu.

Tehnicianul consideră că această scădere are o explicație de ordin psihologic, specifică perioadelor care urmează după câștigarea unor trofee. „Există întotdeauna un aspect mental, istoria ne învață asta când ajungi la un sezon care vine după un altul în care ai câștigat trofee. Încercăm să nu aruncăm totul, redescoperim determinarea de a face anumite lucruri, începând cu mine, care sunt la conducere. Nu putem arunca totul. Este primul meci pe care l-am pierdut din ultimele 10 disputate”, a adăugat românul.

În final, Chivu a punctat că echipa trebuie să revină la rigoarea din stagiunea precedentă pentru a-și atinge obiectivele: „Anul trecut, am marcat mai puține goluri, dar am fost întotdeauna cu picioarele pe pământ și cu capul plecat pentru a construi un sezon puternic. Am vrea să facem la fel și anul acesta. Avem dorința și ambiția de a avea încă un an puternic. Trebuie doar să redescoperim cum să construim un an puternic”.

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