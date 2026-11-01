Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în meciul în care PSV a înscris gol după gol cu Willem II

În noul sezon, Dennis Man nu a bifat decât o singură titularizare la PSV în Eredivisie. În rest, a jucat de patru ori după ce a intrat pe parcurs, iar în ultimul meci, cu Willem II, a fost rezervă neutilizată.

În runda #11, disputată pe ”Philips Stadion” din Eindhoven, PSV a spulberat-o pe Willem II cu 7-0. Man a privit de pe bancă duelul în care au înscris șapte jucători diferiți.

Mauro Junior (min. 20), Guus Til (min. 44), Sven Mijnans (min. 50), Ruben van Bommel (min. 53) Ricardo Pepi (min. 73), Kodai Sano (min. 77) și Shuryjano Cornecion (min. 81) au semnat goluri la Eindhoven.

Conform portalului de specialitate FlashScore, Mijnans a ieșit omul meciului cu o notă de 9.1, mult peste media echipei de 7.8. Portarul advers, Maxime Delanghe, a fost punctat cel mai slab, cu 3.9, pentru golurile încasate.

Dennis Man, tot mai puțin la PSV

După ce a bifat o repriză cu Den Haag, Man a jucat doar nouă minute în Champions League cu FC Porto și șase cu Feyenoord în etapa #10 din primul eșalon al Olandei.

Pentru PSV urmează meciul cu Club Brugge din runda cu numărul 4 din faza ligii UEFA Champions League. Partida are loc miercuri, 4 noiembrie, de la 22:00.