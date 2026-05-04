E gata! Gaziantep i-a decis soarta lui Maxim: ce se întâmplă cu înțelegerea românului

Liderul vestiarului de la Gaziantep va continua să evolueze în campionatul Turciei.

Aflat la vârsta de 35 de ani, mijlocașul român a devenit o figură emblematică pentru istoria clubului Gaziantep, fiind fotbalistul cu cele mai multe prezențe bifate pentru această grupare. Deși în spațiul public au apărut recent variante conform cărora românul s-ar retrage în această vară, se pare că lucrurile stau altfel.

Alexandru Maxim mai are contract cu echipa pregătită de Mirel Rădoi până în vara anului 2027, potrivit Digisport. Acest lucru garantează prezența căpitanului pe teren și în stagiunea viitoare, oferind stabilitate proiectului tehnic de la club.

Schimbări majore la orizontul anului 2027

Viitorul pe termen lung al fotbalistului depinde însă de contextul administrativ din 2027. Atunci vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte al clubului, iar o eventuală înlocuire a lui Memik Yilmaz ar putea schimba complet strategia sportivă. O nouă conducere ar putea veni cu propriii oameni în organigramă, lucru care ar influența decizia românului privind un eventual post în cadrul clubului după încheierea carierei de jucător.

Până în prezent, cifrele românului la formația turcă sunt impresionante, acesta adunând 225 de meciuri în care a marcat de 58 de ori și a oferit 47 de pase decisive. Statutul său de lider a fost reconfirmat în ultimele sezoane, în care a purtat constant banderola de căpitan. Reamintim că și înțelegerea lui Mirel Rădoi cu gruparea din Turcia expiră tot în vara anului 2027.

