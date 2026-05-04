E gata! Gaziantep i-a decis soarta lui Maxim: ce se întâmplă cu înțelegerea românului

Aflat la vârsta de 35 de ani, mijlocașul român a devenit o figură emblematică pentru istoria clubului Gaziantep, fiind fotbalistul cu cele mai multe prezențe bifate pentru această grupare. Deși în spațiul public au apărut recent variante conform cărora românul s-ar retrage în această vară, se pare că lucrurile stau altfel.

Alexandru Maxim mai are contract cu echipa pregătită de Mirel Rădoi până în vara anului 2027, potrivit Digisport. Acest lucru garantează prezența căpitanului pe teren și în stagiunea viitoare, oferind stabilitate proiectului tehnic de la club.