Inter Milano și-a asigurat matematic titlul cu numărul 21 în Serie A, duminică seară. Echipa pregătită de Cristi Chivu a învins-o pe Parma cu 2-0, grație reușitelor semnate de Thuram și Mkhitaryan, și a acumulat 82 de puncte, nemaiputând fi ajunsă de Napoli cu trei etape înainte de final. Performanța primului trofeu obținut de român ca antrenor la seniori l-a entuziasmat pe Dumitru Dragomir.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal îl consideră pe tehnicianul nerazzurrilor drept cel mai valoros antrenor român, punându-l deasupra unor nume legendare.

„A făcut cinste României. A auzit lumea de România, în primul rând. Din punct de vedere sportiv, convingerea mea este că, după (n.r. Ștefan) Kovacs, Lucescu și fiul (n.r. Răzvan), pe plan internațional, eu pot să spun că Chivu este chiar deasupra lor cu performanța. Așa zic eu. Este peste a tuturor”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.

Destinații de top și contracte uriașe

Succesul din Italia îi poate deschide lui Chivu porțile către giganții Europei, potrivit fostului conducător al fotbalului românesc. Acesta anticipează oferte colosale din campionate precum Premier League sau La Liga.

„Dacă Cristi Chivu ia și cupa, poate să se ducă pe 10 milioane de euro pe an la echipe mari din Europa: la Liverpool, la Manchester United sau la o echipă de calibrul acesta. Nu acum, peste câțiva ani. Dacă stă la anul, la Inter, și ia din nou campionatul. Va pleca direct în Anglia, la primele 4 echipe, sau la Barcelona, Real Madrid. Iar în Anglia, se ia salariu anual de la 6 milioane de lire sterline în sus, dacă antrenezi la primele clasate”, a transmis Mitică Dragomir.

Nu doar sistemul tactic 3-5-2 sau fluiditatea paselor au contribuit la succesul antrenorului român, evidențiate și de publicația Gazzetta dello Sport, ci și modul în care a gestionat vestiarul. Presa italiană a subliniat capacitatea lui de a crea un grup solid, înregistrând un procentaj de victorii de 74%, un record pentru un debutant pe banca Interului. Dragomir a remarcat la rândul său inteligența relațională a antrenorului român.

„Ca să poți să atragi simpatia tuturor în jurul tău, și a rezervelor (…) Chivu a devenit prieten cu toți. Era de gât cu toți, cu titularii, cu rezervele. Dar când e vorba de seriozitate, ai văzut cum îi aliniază? Are o mentalitate occidentală. A plecat de la 19 ani din țară. E român, dar are altă gândire”, a mai explicat Dragomir.