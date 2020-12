Ratarea RUSINOASA care l-a blocat pe Ronaldo! Cum a putut Morata sa trimita pe langa poarta! Pirlo nu s-a putut abtine si l-a taxat pe atacant: "Nu ne permitem asa ceva!"

Juventus a remizat cu Atalanta pe teren propriu, scor 1-1, intr-un meci din etapa a 12-a a campionatului italian.

Antrenorul Andrea Pirlo l-a laudat pe Alvaro Morata, dar a fost si dezamagit din cauza unor decizii pe care spaniolul le-a luat in meci.

Chiar daca ultimele 4 penalty-uri Cristiano Ronaldo a reusit sa le transforme, portughezul nu a putut sa il invinga pe portarul Atalantei. Acesta a fost al patrulea penalty ratat de Ronaldo din cele 30 pe care le-a executat de cand este jucator la Juventus.

Pirlo nu s-a suparat pe ratarea lui Cristiano Ronaldo, dar a fost dezamagit de oportunitatea din care Morata nu a reusit sa inscrie.

"Ratarea lui Morata m-a suparat foarte tare, nu ne permitem asa ceva. Aceste oportunitati pot directiona jocul pe directia dorita. Trebuie sa ai luciditatea de a face alegerea corecta, iar el nu a facut-o. In afara de asta a facut un joc grozav. Se intampla ca uneori sa ratezi", a spus Pirlo.

Pentru Juve a fost a sasea remiza in 12 meciuri. Ultima data cand s-a intamplat acest lucru a fost in sezonul 1984-1985, cand echipa a terminat pe locul 6 in clasamentul din primul esalon al fotbalului italian.

Juventus este pe locul 3 in Serie A cu 24 de puncte, fiind la 4 puncte in spatele lui AC Milan.