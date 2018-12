Raspunsul total neasteptat dat de Icardi atunci cand a fost intrebat despre transferul la Real! Ce spune supergolgheterul lui Inter

Real Madrid cauta solutii pentru a iesi din criza, iar presa din Spania scrie ca Florentino Perez intentioneaza sa aduca cativa jucatori noi pentru a schimba fata echipei. Mauro Icardi este unul dintre fotbalistii vehiculati.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Icardi, golgheterul lui Inter in ultimele sezoane si unul dintre cei mai buni marcatori din fotbalul international, este una dintre tintele lui Real Madrid. Presa spaniola scrie ca fotbalistul sudamerican este vazut drept o solutie foarte buna pentru ofensiva suferinda a echipei.

Icardi: "Nu e momentul"

Mauro Icardi a vorbit si el pentru Corriere dello Sport despre interesul lui Real Madrid. El a spus ca nu este interesat in acest moment de o mutare si ca se simte foarte bine la Inter, mai ales dupa ce a contribuit la revenirea echipei in UEFA Champions League.

"Nu cred ca e momentul potrivit, avand in vedere rezultatele obtinute in ultima perioada. Ma simt foarte bine unde sunt acum. Eu intotdeauna mi-am declarat public obiectivele. In primul rand, mi-am dorit sa o ajut pe Inter sa revina in Champions League. Acum imi doresc sa castig si un trofeu cu Inter. Mister Piero Ausilio (n.r directorul sportiv al lui Inter) a reusit sa faca o echipa foarte buna aici", a spus Icardi.

Contractul lui Mauro Icardi cu Inter expira in 2021. Atacantul este cotat la peste 100 de milioane de euro.

10 goluri are Icardi in acest sezon al Serie A.