Neamtul anonim care a resuscitat un club istoric din Anglia. Se pregatesc de PROMOVARE in Premier League

In weekend, Norwich City poate promova matematic in Premier League, desi multi o vedeau retrogradata in acest sezon.

In acest sezon, „cetatenii” sunt antrenati de Daniel Farke (42 ani). Dupa o cariera modesta ca atacant in ligile inferioare din Germania, el a studiat economia la Universitatea din Paderborn si dorea sa devina director sportiv, dar a acceptat sa fie antrenorul lui SV Lippstadt 08, unde evoluase ca jucator, deoarece clubul era in acel moment in plina criza financiara si ramasese fara antrenori, conducere si jucatori. Farke a stat pana la urma 6 sezoane, a salvat clubul de la faliment si l-a dus din Liga a 6-a pana in Liga a 4-a.



Munca sa eficienta a fost remarcata de conducerea Borussiei Dortmund, unde a preluat echipa secunda, pe care a dus-o in primul sezon de pe locul 14 pe locul 4 in Regionalliga West (Liga 4), pierzand doar 3 meciuri. Bunicul sau, Franz, evoluase pentru „Die Schwarzgelben” in anii ’50, asa ca legaturile familiei cu acest club erau puternice. In al doilea sezon, pustii sai au terminat pe locul secund in serie, pierzand doar de 3 ori si primind doar 25 de goluri.



In mai 2017, Farke a acceptat o noua provocare si a preluat pe Norwich, un club retrogradat din Premier League in 2016, care si-a vandut cei mai buni jucatori in ultimii doi ani pentru a echilibra bugetul si al carui director sportiv, Stuart Webber, a lucrat in trecut la Huddersfield cu David Wagner, cel care pregatise echipa secunda a lui Dortmund inaintea sa. Primul sezon al lui Farke a adus 15 victorii, 15 egaluri si 16 infrangeri, locul 14 in Championship si un handicap de 30 de puncte fata de Cardiff City, ultima echipa promovata direct in vara anului trecut.



Cu un antrenor considerat neexperimentat si un lot care parea cel mult de mijlocul clasamentului, suporterii nu aveau mari sperante, mai ales ca ce cei mai buni jucatori au fost lasati sa plece (James Maddison, Joshua Murphy, Wesley Hoolahan, Steven Naismith, Nelson Oliveira), dar actualul sezon le-a intrecut si cele mai optimiste prognosticuri. Cu finlandezul Pukki, adus gratuit (e golgheterul Championship cu 28 de goluri), cu argentinianul Buendia, luat cu doar 1.5 milioane de lire de la Getafe, cu juniorii Max Aarons, Jamal Lewis, Ben Godfrey si Todd Cantwell si cu veteranii Tim Krul, Jordan Rhodes sau Tim Klose printre titulari si remarcati, Norwich a condus mare parte din acest sezon, fiind si acum pe primul loc in Championship, cu 88 de puncte acumulate, cu 2 etape inainte de finalul sezonului, la 3 lungimi distanta de Sheffield United si la 6 de Leeds United.



Filiera germana este puternica la Norwich, unde evolueaza acum nemtii Christoph Zimmermann, Moritz Leitner, Marco Stiepermann, Tom Trybull, Felix Passlack, Philip Heise si Dennis Srbeny, in timp ce in lot se mai gasesc cativa fotbalisti care au evoluat in Bundesliga sau 2.Bundesliga (Teemu Pukki, Mario Vrancici, Onel Hernandez, Tim Klose). Dar nu exista resentimente, din moment ce pub-urile din jurul stadionului au inceput sa serveasca bere si carnati adusi special din Germania.



Norwich mai are de jucat cu Blackburn Rovers (locul 14) si Aston Villa (locul 5), iar fanii „canarilor” i-au pregatit deja lui Farke un cal cu care sa faca turul de onoare pe stadion, asa cum a sarbatorit cand a reusit prima sa promovare cu Lippstadt.

NORWICH, O ISTORIE DE 117 ANI

Norwich City Football Club s-a infiintat in 1902, iar imnul clubului ("On the Ball, City") este considerat cel mai vechi din fotbal, fiind scris in anii 1890 si fiind cantat si astazi pe stadion la meciurile echipei.



In decembrie 1917, clubul si-a intrerupt voluntar activitatea din cauza problemelor financiare, in timpul Primului Razboi Mondial, si a fost reorganizat in februarie 1919. Clubul nu a functionat nici intre 1939 si 1947, cand activitatea sportiva in Anglia a fost intrerupta, de asemenea, de Al Doilea Razboi Mondial. In 1923, echipa s-a mutat pe stadionul Carrow Road, pe care evolueaza si astazi si care are o capacitate de 27.244 locuri.



Cele doua trofee din palmaresul clubului sunt doua Cupe ale Ligii, in 1962 si 1985. In prima finala, echipa condusa de Ron Ashman a trecut in dubla mansa, cu scorul general de 4-0, de Rochdale. In a doua finala, echipa antrenata de Ken Brown a invins in ultimul act, pe Wembley, cu scorul de 1-0, pe Sunderland. Desi trebuia sa se califice in cupele europene, lui Norwich i s-a interzis atunci prezenta din cauza suspendarii echipelor engleze in urma dezastrului de pe Stadionul Heysel.



In august 1981, Justin Fashanu a devenit primul jucator de culoare care s-a transferat pe 1 milion de lire sterline, dupa ce a fost achizitionat de Nottingham Forest de la Norwich. De asemenea, in iulie 1994, Chris Sutton a devenit cel mai scump jucator britanic, dupa ce Blackburn Rovers a platit 5 milioane de lire sterline in schimbul sau.



Cea mai lunga perioada petrecuta in Football League / Premier League a fost intre 1986 si 1995, noua sezoane consecutive. In sezonul inaugural al Premier League, 1992-1993, Norwich s-a remarcat ca o pretendenta la titlu de campioana, dar a clacat pe finalul campionatului si a terminat pe locul al treilea, dupa Manchester United si Aston Villa, aceasta fiind cea mai buna clasare din istoria clubului.



In sezonul urmator, 1993-1994, Norwich a inregistrat prima sa participare in competitiile europene. A jucat in Cupa UEFA, iar „canarii” au trecut de Vitesse Arnhem (3-0, 0-0 / turul 1) si Bayern Munich (2-1, 1-1 / turul 2 / prima victorie a unei echipe britanice pe Olympiastadion din Munchen), inainte sa fie eliminati de Inter Milano (0-1, 0-1 / turul 3), care avea sa castige trofeul in acel an.

Cea mai mare rivalitate a clubului este cea cu Ipswich Town si intalnirea este numita „East Anglian Derby” sau „Old Farm Derby”, cu trimitere la „Old Firm Derby”, care se joaca in Scotia intre Celtic si Rangers, dar accentuand ca Norfolk este o zona rurala, in care se gasesc cele mai multe ferme din Anglia.

Autor: Gabriel Chirea