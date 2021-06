PSG si Chelsea se bat pentru semnatura unui titular de la Inter! Italienii vor 80 de milioane pe jucator

Cele doua forte vor sa profite de problemele financiare de la Inter.

Parasita de Antonio Conte, care a reusit sa aduca primul titlu dupa mai bine de 10 ani, Inter are dificultati financiare recunoscute si de investitorii chinezi, iar pentru a putea face fata la un nivel bun si in sezonul urmator sunt nevoiti sa vanda mai multi fotbalisti.

Numele care a aparut cel mai des in conversatii a fost cel al lui Acraf Hakimi, fundasul dreapta care joaca in Italia de doar un an, fiind transferat de Inter de la Real Madrid, in schimbul a 40 de milioane de euro. Acesta a strans 37 de meciuri in Serie A, marcand de 7 ori si oferind 10 pase decisive, fiind cel mai profilic fundas din toata Europa.

Conform lui Gianluca Di Marzio, cunoscutul jurnalist italian, pentru fotbalistul lui Inter sunt oferte concrete de la Chelsea si PSG, insa deocamdata nesatisfacatoare pentru ca vreuna sa fie acceptata. Campioana Italiei vrea pentru jucatorul ei 80 de milioane de euro, iar pana acum a primit maxim 70. Totusi, Chelsea ar putea sa aiba un avantaj, in discutiile pentru transfer fiind aduse si numele lui Emerson Palmieri si Andreas Christensen.