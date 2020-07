Probleme pentru Stefan Radu! Fundasul poate rata intalnirea cu Ronaldo! Ce record ar putea dobori in sezonul urmator

Stefan Radu ar putea sa rateze ultimele meciuri din acest sezon al Serie A.

Romanul in varsta de 33 de ani s-a accidentat si risca sa nu mai poata evolua pentru Lazio in cele 5 etape ramase de disputat in Italia.

Potrivit Corriere dello Sport, Stefan Radu s-a plans de dureri musculare la gamba, problemele fiind din meciul cu Udinese, in care nu a putut juca mai mult de 50 de minute. Cel mai probabil, internationalul roman va rata meciul cu Juventus, programat luni.

Pe langa asta, Simone Inzaghi are si alte probleme de lot. Antrenorul lui Lazio ii are accidentati si pe Leiva, Marusic, Correa si Lulic, iar Patric este suspendat.

Finalul de sezon nu este deloc bun pentru Lazio, care a pierdut recent locul 2 al clasamentului, fiind surclasata de Inter si Atalanta, care completeaza acum podiumul din Serie A, al carui lider este Juventus.

Stefan Radu a jucat in 31 de meciuri pentru Lazio in acest sezon, ajungand la un total de 376 de aparitii pentru biancocelesti. Acum, internationalul este pe locul 3 in topul fotbalistilor care au jucat cele mai multe partide pentru Lazio, iar pentru a ajunge pe locul 1 mai are de adunat doar 25 de prezente.

Fundasul roman a ajuns la Lazio in 2008, cand a fost transferat de la Dinamo.