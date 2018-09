Planul lui Cristiano Ronaldo pentru evitarea unui COSMAR! Nu a patit niciodata in cariera asa ceva

Cristiano Ronaldo este disperat sa sparga gheata in Serie A.

Transferat pentru 100 de milioane de euro in aceasta vara de Juventus de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo nu are un inceput prea bun la noua sa echipa. Desi evolutiile lui au fost apreciate, Ronaldo nu a reusit inca sa marcheze vreun gol pentru Juventus in partidele cu Chievo, Lazio si Parma.

Spaniolii de la Marca scriu astazi de planul pus la punct de Cristiano Ronaldo si Allegri pentru ca CR7 sa reuseasca sa opreasca seria negativa. In primul rand, Ronaldo a facut un pact cu selectionerul Portugaliei, Fernando Santos, de a-l menaja pentru partidele din UEFA Nations League. Ronaldo a ramas la Torino pentru a se antrena, avand o pauza de la meciuri de 15 zile! Ultima data cand ratase un meci al Portugaliei a fost in noiembrie 2017.

Cristiano Ronaldo s-a antrenat din greu la finalizare - are cele mai multe suturi dintre toti jucatorii din principalele 5 campionate ale Europei, 23. Doar Aguero, 20, si Salah, 19, sunt aproape de Ronaldo. Insa din cele 23 de suturi, doar 39.13% au fost pe cadrul portii, adica 9! Ronaldo spera sa sparga gheata in partida de duminica impotriva lui Sassuolo pentru a nu egala cea mai lunga perioada de "seceta" din cariera. Cand era la Real Madrid, a fost de 4 ori in situatia de a nu marca in 4 partide consecutive. Insa niciodata in ultimul deceniu Cristiano Ronaldo n-a avut 5 partide consecutive fara gol!