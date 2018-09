Nu e totul roz la Juve! Clubul a anuntat pierderi pentru sezonul 2017/18! Ce datorii avea inainte sa dea 100.000.000 pe Ronaldo

Juventus Torino a incheiat sezonul 2017/2018 cu un bilant financiar negativ, afisand pierderi de aproape 20 milioane euro, in ciuda faptului ca a cucerit al saptelea titlu consecutiv de campioana a Italiei.

Juve a avut de suferit, in primul rand, din cauza eliminarii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, competitie care asigura premii substantiale cluburilor participante si a carei finala a disputat-o in 2017.

Bilantul sau pentru sezonul 2017/2018 prezinta o pierdere de 19,2 milioane euro, dupa un profit de 42,6 milioane euro in sezonul precedent. Datoria clubului aproape ca s-a dublat, atingand valoarea de 309,8 milioane euro la 30 iunie 2018, fata de 162,5 milioane euro cu un an inainte.

In privinta veniturilor, acestea au scazut cu peste 10%, ajungand la 504,7 milioane euro, subliniaza AFP.

In sezonul 2016/2017, clubul italian a beneficiat, in special, de transferul mijlocasului francez Paul Pogba la Manchester United, in schimbul sumei de 105 milioane euro.

De mentionat ca bilantul sezonului 2017/2018, incheiat la 30 iunie, nu ia in calcul transferul lui Cristiano Ronaldo, achizitionat de la Real Madrid pentru 100 milioane euro.

Acest bilant financiar sumbru contrasteaza cu cresterea inregistrata de Juve la Bursa din Milano dupa anuntul sosirii super-starului portughez. Valoarea clubului torinez este estimata in prezent la 1,5 miliarde euro.

Pentru sezonul 2018/2018, Juventus prevede ca va ramane pe "rosu" la capitolul financiar, insa a adaugat ca acest lucru "va depinde foarte mult de performantele sportive, in special in Liga Campionilor". La debutul actualei editii a celei mai importante competitii intercluburi, echipa italiana va juca in deplasare cu formatia spaniola CF Valencia, miercuri seara.