Pentru Chivu, meciul de la Pisa reprezintă o gură importantă de oxigen, având în vedere că viitorul său la Inter a fost pus sub semnul întrebării după ultimele două înfrângeri, chiar dacă președintele ”Beppe” Marotta a oferit asigurări că nu se pune problema unei schimbări.



Inter Milano a câștigat cu 2-0, dar a tremurat serios, având în vedere că ambele goluri ale lui Lautaro Martinez au fost marcate după minutul 69. Pentru prestația vicecampioanei Italiei, Chivu a fost notat cu 6,5.



Cristi Chivu, nota 6,5 după Pisa - Inter 0-2



Italienii i-au dat credit lui Chivu pentru că a mers din nou pe mâna lui Lautaro Martinez, dar au remarcat și că defensiva echipei ”scârțâie”.



”Alege să aibă încredere în Lautaro și este recompensat. Când vine vorba de Pio Esposito, îl scoate pe Thuram și face din nou alegerea corectă. Echipa nu este perfectă, dar sunt semne importante de la Diouf și Zielinski. Apărarea avansată continuă să creeze probleme”, au scris cei de la fcinter1908.it.



După această partidă, Inter Milano urcă pe locul trei, cu 27 de puncte, la egalitate cu AS Roma, dar cu un meci în plus. ”Nerazurrii” pot fi depășiți de Napoli, dacă echipa lui Conte va câștiga în această etapă.



De partea cealaltă, Pisa rămâne pe locul 18, poziție retrogradabilă în campionatul Italiei, cu doar zece puncte, iar în următoarea etapă va juca împotriva celor de la Parma, tot pe teren propriu. Inter ar urma să primească vizita lui Como.



Echipele de start din Pisa - Inter Milano:

