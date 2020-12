Pirlo si-a facut lista de cumparaturi pentru mercato-ul din iarna! Doi atacanti sunt doriti langa Ronaldo si Morata

Juventus nu a dominat in acest sezon Serie A la fel ca in ultimii 9 ani, iar din iarna sunt asteptati la echipa jucatori noi.

Tutto Sport sustine ca "Batrana Doamna" isi dorest sa aduca jucatori in compartimentul ofensiv, iar sursa mentionata a prezentat optiunile pe care le are Juve.

Polonezul din atacul lui Napoli, Arkadiusz Milik, care a mai fost dorit si in vara de Juventus, este una dintre tintele campionilor din Serie A, potrivit Tutto Sport.

Cei de la Napoli doresc in schimbul sau 18 milioane de euro, in conditiile in care contractul sau expira la sfarsitul acestui sezon.

Atacantul a fost lasat lasat in afara lotului de la Napoli, dupa ce nu a reusit sa se transfere in vara, astfel ca Milik va incerca sa forteze o mutare in iarna.

Dupa ce Barcelona nu a reusit in vara sa optina semnatura lui, Memphis Depay a devenit tinta lui Juventus. Contractul olandezului expira la sfarsitul acestui sezon, iar potrivit Mundo Deportivo, Lyon ar dori sa incaseze in iarna pentru el doar 5 milioane de euro.

Alvara Morata este singurul varf de meserie din lotul lui Juventus. Pe laterale sau in spatele varfului sunt utilizati: Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Paulo Dybala si Federico Bernardeschi.