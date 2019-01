Piatek a DISTRUS-O pe Napoli la primul meci ca titular la AC Milan! Cum a putut sa marcheze atacantul de 35 de milioane de euro

Krzysztof Piatek a fost transferat in urma cu o saptamana de Milan.

AC Milan a dat lovitura! Ramasa fara Gonzalo Higuain, plecat la Chelsea, Milan a platit 35 de milioane de euro pentru golgheterul surpriza al celor de la Genoa, Krzysztof Piatek. Iar acesta a aratat de ce este in stare inca de la primul meci ca titular in tricoul Milanului!

Piatek a reusit o dubla in victoria cu 2-0 in fata celor de la Napoli din Cupa Italiei si a aratat ca schimbarea clubului nu ii va stopa sezonul fantastic in care a marcat 13 goluri in 19 partide de Serie A. Ajuns la Milan, Piatek a inscris la fiecare din primele 2 suturi pe poarta adversa!

Contra lui Napoli, Piatek a deschis scorul dupa 10 minute dupa ce a pacalit iesirea la offside a defensivei lui Ancelotti. In minutul 27 a reusit un nou gol dupa o executie fantastica - dribling scurt in careu si un sut imparabil la coltul lung!

"Ma asteptam la asemenea seara. Am spus ca sunt pregatit si am reusit o dubla, insa acesta este doar inceputul. Am vorbit inainte de meci cu Diego Laxalt si Fabio Borini, le-am cerut sa-mi trimita baloane lung, la bataie, pentru ca asta prefer. Deja ma gandesc la urmatorul meci cu Roma si sper ca pana atunci relatiile cu colegii sa fie mai puternice. M-am simtit bine in seara asta si a fost grozav pe San Siro" a spus Piatek pentru Milan TV dupa partida.