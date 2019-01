Milan da o lovitura COLOLASA pe piata transferurilor! Negocierile cu jucatorul aflat pe lista Barcei au fost confirmate: "Vom discuta astazi!"

Era unul dintre atacantii dorit de Barcelona, inainte ca aceasta sa-l aduca pe Kevin Prince Boateng.

AC Milan este aproape de a ramane fara Gonzalo Higuain, insa are un inlocuitor pe masura in vizor. Polonezul Krzysztof Piatek, cel care a marcat 19 goluri in 21 de partide pentru Genoa de la transferul din vara trecuta, este aproape de a ajunge la Milan! El a fost in trecut si pe lista Barcelonei.

"Nimic nu este stabilit momentan, mai sunt cativa pasi de facut. Avem un meci important astazi (Genoa - Milan), dar ne gandim si la piata transferurilor. Vom vorbi dupa meciul cu Milan cu acestia pentru a vedea daca se face afacerea sau nu. Avem o decizie dificila de luat si trebuie sa vedem daca merita, cine ar putea sa-i ia locul.



Milan, de exemplu, trebuie sa vada daca Higuain ajunge la Chelsea pentru a incerca sa-l transfere pe Piatek. Vom vorbi astazi. Nu pot face publice detaliile acum" a declarat directorul lui Genoa, Giorgio Perinetti.