Patronul Parmei anunta mari planuri de viitor! Care este strategia clubului si cum ii poate afecta pe Man si Mihaila

Americanul a vorbit despre ce ii asteapta pe cei de la Parma in sezonul urmator.

Kyle Krause, miliardarul care a facut investitii considerabile in ultimul sezon la Parma, dupa ce a preluat de curand echipa, a vorbit despre viitorul sezon si planurile clubului in ceea ce priveste strategia de transferuri si revenirea in Serie A.

"Intentia noastra este sa continuam sa rafinam clubul, sa crestem departamentele noi si sa continuam investitiile. Privesc cu incredere spre viitor, planul nostru initial pentru sezonul urmator nu va fi schimbat, vom continua sa lucram pe lucruri fundamentale. Chiar daca suntem in Serie B, pasiunea mea pentru fotbal nu dispare, nici pentru Parma si nici pentru fani. Sunt aici sa raman si sa duc Parma sus din nou.

Vrem sa construim un lot care poate sa castige Serie B, dar si sa ne ajute pe viitor. Cel mai important este sa revenim rapid in Serie A. Faptul ca acest grup de jucatori a strans doar 20 de puncte e socant pentru mine. Vina pentru rezultate este mereu impartite. Avem foarte multi jucatori buni, care sunt si oameni buni. Solutia pentru a reveni in Serie A este ca la club sa fie jucatori care sunt mandrii ca poarta tricoul Parmei.

Pe termen lung, nu voi avea rabdare cu fotbalistii care nu arata mandrie. Astazi avem un grup de jucatori care au calitate de Serie A. Intentia nu este de a alerga dupa nume mari pentru a obtine rezultate pe termen scurt, vom pastra jucatorii care au experienta si entuziasm pentru a ne duce inapoi in prima liga. Voi fi mai putin implicat in transferuri, dar nici anul trecut nu am fost atat de implicat, iar echipa de scouting si analiza s-a ocupat mai mult", a spus Kyle Krause conform parmacalcio1913.com.