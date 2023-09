Radu Drăgușin (21 de ani) a fost cedat definitiv de Juventus la Genoa, după ce jucase în sezonul trecut sub formă de împrumut pentru "Grifoni". Clubul administrat de 777 Partners a plătit 5.5 milioane de euro și a refuzat deja o ofertă de 20 de milioane de euro din Anglia. Impresarul Florin Manea, care îl reprezintă pe internaționalul român, spune că "Bătrâna Doamnă" nu și-a păstrat nicio opțiune de răscumpărare și că singura variantă ca el să se întoarcă pe Juventus Stadium o reprezintă achitarea integrală a sumei cerute de genovezi, peste 40 de milioane de euro.

Crescut de Sportul Studențesc, Academia Regal Sport și Juventus Academy, Drăgușin a evoluat la seniori pentru Juventus U23 (2020-2021), Juventus (2020), Sampdoria (2021 / împrumutat), Salernitana (2022 / împrumutat) și Genoa (2022-2023 / împrumutat în sezonul trecut). Are deja 7 selecții pentru reprezentativa de seniori a României, unde a făcut un cuplu solid cu Andrei Burcă.

"Imaginea cu Drăgușin ținându-l în lesă pe Immobile a devenit virală"

"A avut un șoc în prima etapă, a pierdut cu 4-1 cu Fiorentina. Dar contra lui Lazio a jucat senzațional, a fost poate cel mai bun de pe teren, deși a avut niște adversari foarte buni, Immobile și Anderson. A fost lăudat de toți. Lazio a terminat pe locul doi în sezonul trecut, joacă în Champions League... Eu nu mă îndoiam că el e un jucător de Serie A, pentru că și la Salernitana, și la Sampdoria, a prins 25 de meciuri, a avut evoluții apreciate, a fost dat omul meciului de câteva ori.

Immobile cam îl visează noaptea, cred. Mi-au trimis prietenii din Italia o fotografie care a devenit virală, cu Radu ținându-l pe Immobile în lesă. A avut un joc foarte solid. Sperăm să joace bine și cu Torino, apoi urmează naționala. O să vină cu un moral bun la națională, pentru că el este un tip care iubește presiunea. Mulți îmi spuneau să nu mai pun presiune pe el. Nu, el joacă cel mai bine când are presiune, mi-a zis și el.

"Mă înțeleg foarte bine cu Giuntioli, el în dorea pe Radu la Napoli"

Juventus nu și-a păstrat nicio clauză de răscumpărare și acum le pare rău. Au mai greșit ei cu Romero (n.r. - Cristian Romero, acum la Tottenham, campion mondial cu Argentina, în 2022), cu alții... Mi-au zis că erau atunci cu plusvalențele, că erau sub investigație și au ales între Koni de Winter și el. Până la urmă, l-au dat și pe De Winter tot la Genoa. Jurnaliștii italieni care se ocupă de Juventus îmi trimit mesaje după fiecare etapă că au făcut o greșeală că l-au lăsat să plece prea ușor.

Juventus poate doar să plătească cât cere Genoa, altă variantă nu au. Am vorbit cu Marco Ottolini, care a fost la Juventus și acum e la Genoa. Mi-a spus 'Florine, Juventus nu e o echipă care are timp să aștepte și nu am crezut că evoluția sa va fi așa rapidă. Am zis că poate să devină un jucător bun în 2-3 ani, dar nu de la un campionat la altul. Din prima zi în care a venit la Genoa a fost top'.

Cum mă înțeleg cu Giuntioli? Foarte bine, el în dorea pe Radu la Napoli. Mă înțeleg bine cu Giuntoli, dar lui Juve o să-i fie greu să-l ia. Nu cred că le convine să dea 50 de milioane de euro pe un jucător pe care l-au avut în curte și l-au lăsat să plece pentru 5.5 milioane de euro. Adică pot, dar nu arată bine. Mulți suporteri ai lui Juventus îi scriu să se întoarcă, că îl așteaptă la Torino.

Până la urmă, el e copilul lui Juventus, e crescut acolo. Dar a fost adoptat foarte repede de fanii celor de la Genoa. A fost doar 12 meciuri la Sampdoria, i-am zis că oamenii din Italia știu fotbal și te apreciază după ce faci în teren, nu o să aibă probleme la Genoa. A crescut la Juve, dar acum are inimă de grifon", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, Genoa CFC (FB)