Pasa de gol pentru adversar! Radu Stefan a COMIS-O grav dupa doar 55 de secunde la ultimul meci al lui Lazio! Cum si-a ingropat echipa

Lazio a pierdut cu 1-0 pe terenul celor de la Atalanta.

Lazio Roma a avut o zi de luni plina de ghinion - a picat cu unul dintre cei mai dificili adversari in 16-imile Europa League, urmand sa dea de Sevilla, apoi a pierdut un nou meci in Serie A si a ajuns la 5 partide fara victorie.

Atalanta a invins-o pe Lazio cu 1-0 dupa reusita lui Zapata venita in primul minut dupa o gafa mare a lui Radu Stefan. Pacalit de un coechipier care a sarit pe sub minge, fundasul roman a respins direct la Zapata care a trimis apoi mingea fara probleme in plasa.

Lazio este pe locul 5 in Serie A cu 24 de puncte, cu unul mai putin decat AC Milan, cea care are insa si un meci mai putin disputat.