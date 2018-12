Viitorul mare transfer al Romaniei in Europa?! Pustiul RECORD care poate ajunge in Germania sau Anglia! Ce super gol a marcat in ultima etapa

E om de baza la echipa lui si e urmarit de cluburi tot mai importante din marile campionate!

Adrian Petre a reusit un nou gol pentru Esbjerg. A fost omul meciului in fata lui Nordsjaelland! Petre a marcat un gol superb in minutul 60, din afara careului, si a dat o pasa decisiva. A ajuns la 8 goluri in acest sezon, in care a oferit si 4 assist-uri pentru coechipieri.

Petre a atras atentia mai multor cluburi din Vest. Germania, Anglia, Belgia sau Olanda sunt tarile in care poate ajunge Petre. Atacantul de 20 de ani e cel mai scump jucator transferat vreodata din liga a 2-a din Romania. Esbjerg a dat 450 000 de euro pentru a-l transfera de la Uta in 2017.