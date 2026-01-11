Lecce - Parma 1-2, partidă contând pentru etapa a 20-a din Serie A, a fost un duel plin de evenimente neplăcute pentru formația pierzătoare.

Greșeli în lanț comise de Lecce în eșecul cu Parma

Confruntarea a început, în mod paradoxal, cum nu se putea mai bine pentru Lecce. Gazdele au deschis scorul prin Stulic, în minutul 1, din pasa decisivă livrată de Banda.

Autorul pasei de gol a comis-o însă în minutul 57, când a văzut cartonașul roșu după intervenția VAR, în urma unui fault dur comis asupra unui adversar.

Două cartonașe roșii și un autogol pentru Lecce

A fost începutul doar al unui val de erori în tabăra celor de la Lecce. Tiago Gabriel, în minutul 64, și-a introdus balonul în proprie poartă cu capul, iar Parma a făcut astfel 1-1.

În minutul 72, „cruciații” au trecut în avantaj și au stabilit și scorul final al confruntării. Pellegrino a reluat cu capul centrarea livrată din corner de către Bernabe.

