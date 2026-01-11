VIDEO Partidă ireală în Serie A! Echipa a deschis scorul după 51 de secunde, după care au urmat două cartonașe roșii și un autogol

Confruntarea Lecce - Parma 1-2, din etapa a 20-a din Serie A, a avut o desfășurare ciudată de forțe. Gazdele au comis greșeli în lanț. 

ParmaLecceSerie AItalia
Lecce - Parma 1-2, partidă contând pentru etapa a 20-a din Serie A, a fost un duel plin de evenimente neplăcute pentru formația pierzătoare. 

Greșeli în lanț comise de Lecce în eșecul cu Parma

Confruntarea a început, în mod paradoxal, cum nu se putea mai bine pentru Lecce. Gazdele au deschis scorul prin Stulic, în minutul 1, din pasa decisivă livrată de Banda. 

Autorul pasei de gol a comis-o însă în minutul 57, când a văzut cartonașul roșu după intervenția VAR, în urma unui fault dur comis asupra unui adversar.

Două cartonașe roșii și un autogol pentru Lecce 

A fost începutul doar al unui val de erori în tabăra celor de la Lecce. Tiago Gabriel, în minutul 64, și-a introdus balonul în proprie poartă cu capul, iar Parma a făcut astfel 1-1. 

În minutul 72, „cruciații” au trecut în avantaj și au stabilit și scorul final al confruntării. Pellegrino a reluat cu capul centrarea livrată din corner de către Bernabe. 

Situația celor două grupări din Serie A

Lecce a încheiat partida cu o nouă greșeală majoră. Kialonda Gaspar, în minutul 90 + 3, a încasat cartonașul roșu direct pentru că și-a lovit un adversar aflat la pământ. 

În urma rezultatului de duminică, 11 ianuarie, Parma a urcat pe locul 14 și a ajuns la 21 de puncte. Lecce a rămas cu 17 puncte cel puțin provizoriu pe poziția a 16-a. 

Clasamente oferite de Sofascore
