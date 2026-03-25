OUT! Pleacă de la Juventus și este dorit de Dan Șucu

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, extrema sârbă Filip Kostic va pleca de la Juventus la finalul sezonului, când îi expiră contractul, și ar putea deveni liber de transfer. Mai multe cluburi s-au interesat deja de situația sa, printre care Genoa, echipa patronată de românul Dan Șucu.

Cotat la aproximativ 3,5 milioane de euro, Kostic a adunat în acest sezon 22 de apariții pentru Juventus, reușind trei goluri și o pasă decisivă.

Dacă mutarea la Genoa se va concretiza, aceasta ar fi a doua experiență a sârbului în Serie A. El a ajuns la Juventus după o perioadă foarte bună la Eintracht Frankfurt.