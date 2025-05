Romelu Lukaku, adevărat campion. Atacantul lui Napoli a avut o copilărie cruntă: "Mama amesteca laptele cu apă"



"Aveam 6 ani și m-am întors să iau prânzul în pauza mare de la școală. Mama îmi pregătea același meniu zi de zi: pâine și lapte. Când ești copil, nici măcar nu te gândești la asta. Dar acum realizez că doar asta ne permiteam.



Până când, în ziua aceea, am intrat în bucătărie și am văzut-o pe mama la frigider cu o cutie de lapte, ca de obicei. Doar că de data asta amesteca ceva cu laptele. Scutura tare cutia, am înțeles ce se întâmplă.

Apoi a venit cu farfuria la mine, toată numai un zâmbet, de parcă totul ar fi fost în regulă. Și atunci mi-am dat seama. Amestecase laptele cu apă. Nu aveam suficienți bani, ca să ne țină laptele toată săptămâna. Eram faliți.



Nu săraci, ci faliți. Tata a fost fotbalist profesionist, dar când și-a terminat cariera toți banii au dispărut. Primul lucru la care am renunțat a fost cablul TV. Gata cu fotbalul la televizor. Gata cu meciul zilei. Gata cu semnalul", povestea Lukaku pentru The Players Tribune.

În acest sezon din Serie A, Romelu Lukaku a marcat 14 goluri și a oferit 10 pase decisive în 36 de partide.