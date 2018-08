Puscas pleaca de la Inter! Transfer de 3 MILIOANE DE EURO pentru pustiul roman: va primi acelasi salariu ca in Serie A

Transferul lui George Puscas se poate realiza in cursul zilei de astazi.

Presa italiana noteaza ca Palermo si Inter au ajuns la un acord in privinta transferului romanului. Maurizio Zamparini, patronul lui Palermo, este cel care a insistat foarte mult pentru venirea lui Puscas, motiv pentru care a si marit oferta.

Initial, clubul din Serie B nu era dispus sa ofere cele trei milioane de euro cerute de Inter si nici sa-i achite salariul pe care Puscas il avea in Serie A.

"Am oferit trei milioane de euro celor de la Inter pentru el. Nu suntem insa dispusi sa ruinam clubul cu salarii de Serie A", a declara Zamparini in urma cu cateva saptamani.

Puscas a fost achizitionat de Inter in 2013 si mai are contract pana in 2020. Inter vrea insa sa-l cedeze definitiv pe atacantul ajuns la 22 de ani.