O legenda a Romei a plecat! Francesco Totti a PARASIT clubul! "Simt ca mai bine as fi murit!" Mesaj dur pentru patronii americani

Francesco Totti a plecat de la AS Roma.

Legenda Romei, Francesco Totti, a anuntat astazi ca pleaca de la AS Roma, grupare la care si-a petrecut intreaga cariera de jucator.

Totti: "Simt ca mai bine as muri"



Francesco Totti a declarat ca decizia de a pleca este din cauza ca nu avea niciun fel de influenta in club, nu isi putea sustine o opinie despre transferuri si nici despre antrenori.

"Nu am avut niciodata sansa de a lucra in zona tehnica la Roma. Aceasta plecare a mea este mult mai grea decat retragerea din cariera de fotbalist. Sa plec de la Roma este cum as muri. Simt ca ar fi mai bine daca as muri", a declarat Totti intr-o conferinta de presa.

Totti:"Ei nu m-au vrut niciodata"



Fostul atacant al Romei a criticat patronatul american si pe fostul director Franco Baldini. Totti sustine ca a fost exclus de la orice decizie, iar oficialii clubului nu l-au vrut niciodata la echipa.

"Acesta este un club care trebuie iubit si sustinut. Nu ar trebui sa fie factiuni pro-Totti, pro-Pallotta sau pro-Baldini, ci numai fani ai Romei. Cum am mai spus, presedintele trece, antrenorul trece, jucatorii trec, dar steagurile nu. Ei imi stiau intentiile si ce am vrut, sa dau cat pot de mult echipei si clubului, dar ei nu m-au vrut niciodata, cu toata onestitatea. M-au exclus de la orice decizie. M-as intoarce la Roma doar daca ar fi alt actionariat", a mai spus Totti.

785 de meciuri a jucat Totti pentru Roma si a inscris 307 goluri si a cucerit in cariera 7 trofee: un titlu, o cupa a Italiei, doua Supercupe ale Italiei, un campionat mondial si un Campionat European U21.