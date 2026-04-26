Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 19:00, în etapa #34 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, Torino și Inter au împărțit punctele.
”Nerazzurrii” au condus cu 2-0, după golurile marcate de Marcus Thuram (minutul 23) și Yann Bisseck (minutul 61), doar că gazdele au micșorat diferența în minutul 70 (Giovanni Simeone) și au egalat în minutul 79 (Nikola Vlasic) și au fost aproape să dea lovitura pe final, doar că Yann Sommer a avut o intervenție precisă.
Nota primită de Chivu după ce Inter a pierdut două puncte cu Torino: ”Asta spune multe despre el”
Pentru maniera în care a pregătit meciul, Cristi Chivu, antrenorul ”nerazzurrilor”, a fost punctat de publicația italiană TuttoMercatoWeb cu 5.5.
”O singură schimbare până în minutul 80. Asta spune multe despre modul în care a interpretat jocul. Nu și-a dat seama că echipa sa se chinuie și nu a sesizat pericolul”, au justificat jurnaliștii italieni.
Pentru Inter urmează meciul cu Parma de duminică, 3 aprilie, ora 21:45. Meciul va conta pentru etapa #35 din Serie A.
Echipele de start
Torino: Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador - Vlasic - G. Simeone, Adams; Rezerve: Biraghi, Casadei, Ilic, F. Israel, Kulenovic, Marianucci, Maripan, Njie, Prati, Siviero, Tameze, D. Zapada; Antrenor: Roberto D'Aversa
Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, C. Augusto - Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco - Thuram, Bonny; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Bastoni, Calhanoglou, Cocchi, De Vrij, A. Diouf, Dumfries, Esposito, Frattesi, L. Martinez, Mosconi, Mkhitaryan; Antrenor: Cristi Chivu
Cum arată clasamentul Serie A. Inter e prima cu 79 de puncte