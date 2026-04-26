Nota primită de Chivu după ce Inter a pierdut două puncte cu Torino: ”Asta spune multe despre el”

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 19:00, în etapa #34 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, Torino și Inter au împărțit punctele.

”Nerazzurrii” au condus cu 2-0, după golurile marcate de Marcus Thuram (minutul 23) și Yann Bisseck (minutul 61), doar că gazdele au micșorat diferența în minutul 70 (Giovanni Simeone) și au egalat în minutul 79 (Nikola Vlasic) și au fost aproape să dea lovitura pe final, doar că Yann Sommer a avut o intervenție precisă.

