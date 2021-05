Mourinho a inceput curatenia la Roma! Primul jucator ajuns pe lista neagra

Jose Mourinho si-a inceput deja treaba la AS Roma. Antrenorul portughez si-a facut lista cu jucatorii pe care ii vrea la echipa, dar si lista neagra.

Primul jucator care a aterizat pe blacklist-ul lui "The Special One" este Henrikh Mkhitaryan.

Contractul mijlocasului armean expira la finalul acestui sezon, iar potrivit presei din Italia, Mourinho nu doreste sa-i prelungeasca intelegerea din cauza relatiilor foarte reci pe care le are cu acesta dupa perioada in care au lucrat impreuna la Manchester United.

Colaborarea dintre Mkhitaryan si Jose Mourinho pare cu atat mai dificila daca tinem cont de ultimele declaratii ale fotbalistului de 32 de ani, care sustinea intr-un interviu pentru Mirror ca i-a fost greu sa lucreze cu "The Special One".

"Da, pot sa spun ca e un antrenor greu de multumit. Are o mentalitate de adevarat invingator. Au fost mai multe conflicte, dar nu au avut un impact major. La un moment dat, Mourinho m-a vazut la micul dejun si mi-a zis: 'Din cauza ta, presa ma critica'. I-am raspuns: 'Serios, Mister? Nu o fac intentionat'.

In Manchester intalneam paparazzi trei zile pe saptamana. Te filmau cand urcai in masina, cum erai imbracat. Cand ajungeai la baza de antrenament, ei erau deja acolo. Fiecare pas era urmarit", a spus Mkhitaryan.

Henrikh Mkhitaryan a sosit la AS Roman, in 2019, sub forma de imprumut, iar un an mai tarziu a semnat definitiv cu italienii.

20 de goluri și 17 pase decisive a reusit Mkhitaryan in cele 68 de meciuri jucate pentru AS Roma.