Ce lovitura a dat Roma! Numirea lui Mourinho a aruncat actiunile clubului in aer

Jose Mourinho va sta pe banca celor de la AS Roma incepand cu sezonul viitor, insa anuntul sosirii portughezului i-a umflat conturile lui Dan Friedkin, omul care detine clubul de traditie din Italia.

Dupa ce romanii au anuntat in mod oficial sosirea lui "The Special One" la Roma, actiunile clubului au inceput sa creasca intr-un ritm ametitor.

La Bursa din Milano, acolo unde este listat clubul AS Roma, actiunile acestuia au crescut cu aproape 25 la suta.

Mourinho, gata sa faca din Roma o echipa de temut in Europa

"Dupa intalnirile cu conducerea executiva si cu Tiago Pinto (n.r. directorul general al Romei) am inteles imediat amploarea ambitiilor lor pentru AS Roma.

Sunt aceeasi ambitie si acelasi impuls care m-au motivat intotdeauna si impreuna vrem sa construim un proiect castigator in urmatorii ani. Pasiunea incredibila a fanilor Romei m-a convins sa accept slujba si abia astept sa incep sezonul viitor", a spus Mourinho la scurt timp dupa ce Roma a anuntat oficial ca va prelua echipa.