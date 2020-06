La 42 de ani, nu are de gand sa se retraga! Buffon mai ramane la Juventus inca un sezon!

Legendarul portar italian Gianluigi Buffon isi va prelungi contractul cu Juventus.

Potrivit Gazzetta dello Sport, semnarea contractului va avea loc in curand.

Desi are 42 de ani, el nu se gandeste la retragere. A revenit la marea lui dragoste, Juventus, in vara anului 2019, iar in acest sezon a jucat 7 meciuri in Serie A, adunand in total 647 de prezente in tricoul "batranei doamne". Buffon este acum la egalitate cu Maldini in topul jucatorilor cu cele mai multe prezente in Serie A si ar putea sa-l depaseasca chiar in acest sezon, care revine pe 20 iunie.

Buffon a jucat timp de 17 sezoane la Juventus, iar apoi, in 2018, a plecat la PSG, la care a avut 17 aparitii intre buturi. Dupa ce a revenit in Italia, el a declarat ca aceasta este o decizie naturala pentru ca legatura dintre el si clubul alb-negru este precum un cordon ombilical.

De-a lungul celor 17 ani petrecuti la Juventus, Buffon a stabilit o serie de recorduri in toate competitiile. Printre altele, el este detinatorul recordului pentru cele mai multe minute fara gol primit din istoria campionatului italian. S-a intamplat in sezonul 2015/16, cand Buffon nu a luat gol pentru 974 de minute consecutiv (12 etape).