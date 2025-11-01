E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT

E gata! Dan Șucu are alt antrenor la Genoa: Patrick Vieira, OUT Serie A
Patrick Vieira (49 de ani) se va despărți oficial de Genoa în următoarele ore, după rezultatele slabe din ultima perioadă, conform presei italiene.

Patrick Vieira, OUT de la Genoa

Genoa, aflată pe ultimul loc în Serie A, cu doar 3 puncte în 9 etape, este așteptată să schimbe antrenorul chiar înaintea partidei cu Sassuolo, de luni seară. 

Deși conducerea și-a exprimat public încrederea în Patrick Vieira, Genoa a decis, în cele din urmă, să se despartă de antrenorul francez, anunță Tuttomercatoweb, care susține că un anunț oficial este așteptat în scurt timp.

Patrick Vieira (49 de ani) a preluat Genoa în noiembrie 2024, a avut rezultate satisfăcătoare și a încheiat pe locul 13, departe de zona retrogradării.

Criscito și Murgita, interimari pentru meciul de luni

Pentru meciul de luni cu Sassuolo, Genoa va apela la interimarul Domenico Criscito (38 de ani), fost jucător important al echipei și actual antrenor al echipei U17. El va fi ajutat de Roberto Murgita (56 de ani), un alt tehnician din cadrul clubului.

Clubul condus de Dan Șucu este așteptat ca după meciul cu Sassuolo să stabilească un antrenor principal, care va avea misiunea de a scoate echipa din zona roșie a clasamentului.

Pe listă celor de la Genoa s-ar afla acum Paolo Vanoli, Daniele De Rossi și Roberto D'Aversa, toți liberi de contract.

