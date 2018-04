Clipul zilei in Italia: ce se intampla cand fanii lui Napoli se intalnesc cu cei ai lui Juventus pe o straduta in Torino // In seara asta se joaca titlul in Italia

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Tensiune maxima la Torino inainte de meciul din aceasta seara. Juventus primeste vizita lui Napoli, intr-un meci decisiv pentru lupta la titlu.

Cu 5 etape inainte de finalul sezonului, Juve are un avans de 4 puncte, iar o victorie azi la Torino ar rezolva ecuatia titlului.

O victorie a lui Napoli ar face insa ca diferenta sa se reduca la un singur punct si sperantele napoletanilor sa se aprinda din nou.

Tocmai datorita acestui context tensionat, filmuletul de mai jos a ajuns viral astazi pe retelele de socializare. Fanii lui Napoli si cei ai lui Juventus, dusmani de moarte, se intalnesc pe o straduta ingusta din Torino si... se imbratiseaza.

The brilliant moment Napoli fans & Juventus fans met each other down the same street in Turin... ????????pic.twitter.com/KiRvDZ95eQ