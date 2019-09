Mandzukic, pe picior de plecare de la Juventus dupa ce a fost lasat in afara lotului pentru UCL! Doua echipe il atrag cu un salariu urias, dar asteapta OK-ul Ministerului Sportului

Doua echipe din Qatar se lupta sa il aduca pe Mario Mandzukic (33 ani) de la Juventus.

Atacantul celor de la Juventus este suparat pe situatia de la club. Lasat in afara lotului pentru Champions League, croatul isi cantareste serios plecarea de la club. Dupa ce nu a facut nici deplasarea pentru ultima etapa din Serie A impotriva Fiorentinei, directorul "Batranei Doamne" a recunoscut ca exista oferte pentru Mandzukic.

"Mario a fost un jucator foarte important pentru noi de-a lungul anilor, a demonstrat la cel mai inalt nivel. Este o posibilitate ca el sa plece. E vorba de o oferta din Qatar", a spus Fabio Paratici conform Digi Sport.

Doua echipe din Qatar se lupta pentru el! Ministerul Sportului are ultimul cuvant

In cursa pentru semnatura lui Mandzukic au intrat doua echipe din Qatar, Al Gharafa si Al Rayyan. Cele doua cluburi interesate se lovesc de o problema, daca vor sa il aduca pe croat, nu au resursele financiare pentru a-i oferi un salariu pe masura croatului, decat daca Ministerul Sportului aproba un buget extra pentru aducerea lui.

Mario Mandzukic a jucat la echipe mari precum Bayern Munchen, Atletico Madrid si Juventus. Are 31 de trofee cucerite, atat cu echipele de club cat si cu nationala, plus cele individuale. A inscris de 44 de ori in 162 de meciuri jucate in tricoul celor de la Juventus. Cota lui de piata se ridica undeva la 18 milioane de euro, conform transfermarkt.