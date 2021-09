Atacantul care a evoluat ultima oară la AC Milan a luat decizia de a se retrage din fotbal la vârsta de 35 de ani.

Pe parcursul carierei, Mandzukic a trecut pe la echipe precum Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munchen sau AC Milan. A disputat 128 de meciuri în Serie A, în timp ce în Bundesliga a evoluat în 110 meciuri pentru Bayern și Wolfsburg.

Fostul mare atacant croat a petrecut un sezon și în Spania, la Atletico Madrid, iulie 2014/iulie 2015.

În sezonul 2012/2013, Mandzukic a reușit tripla cu Bayern Munchen. Atacantul a câștigat atunci campionatul în Germania, Cupa Germaniei, dar și Liga Campionilor.

Mandzukic a mai fost de patru ori campion în Serie A, cu Juventus. A câștigat trei titluri în Croația, cu Dinamo Zagreb, iar în sezonul 2019/2020 a fost campion al Qatarului, alături de Al-Duhail.

„Fostul jucător al lui Juventus, AC Milan și Bayern Munchen, Mario Mandzukic, și-a anunțat retragerea din fotbal”, a scris pe Twitter cunoscutul jurnalist Nicolo Schira.

Former Juventus, ACMilan and BayernMunich striker Mario #Mandzukic has announced his retirement from football. #transfers