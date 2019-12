Langa Ronaldo sau IN LOCUL LUI?! Juventus e gata sa faca un SUPER TRANSFER: ce salariu ii da pustiului Haland

Haland are o clauza de reziliere ridicola pentru nivelul pe care l-a atins. Juventus e primul club mare care face pasi concreti pentru a-l avea.

Norvegianul de 20 de ani poate fi luat pentru 30 de milioane de euro de la Salzburg (inclusiv comisioanele ce trebuie platite agentilor). Suma e o gluma pentru bogatii Europei. Conform Corriere dello Sport, Juventus a avansat deja o propunere salariala catre agentul jucatorului, Mino Raiola: 3 milioane de euro.

Haland e unul dintre cei mai la moda jucatori din Europa in acest moment. Varful a marcat 16 goluri in campionat, 8 in Champions League si 4 in Cupa Austriei. Cota sa reala depaseste 70 de milioane de euro!



Haland a ajuns la Salzburg in ianuarie 2019, de la Molde.

Juventus a pierdut in weekend primul meci din acest sezon, in fata lui Lazio (1-3). Tot mai multe voci anunta despartirea de Cristiano Ronaldo la finalul sezonului. Portughezul ar fi nemultumit de relatia cu antrenorul Sarri si le-a transmis sefilor lui Juve ca va pleca in cazul in care clubul nu se impune in Champions League.