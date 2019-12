DESPARTIRE INEVITABILA! Ronaldo sau Sarri? Unul dintre cei doi va pleca de la Juventus la finalul sezonului! Anuntul momentului in Italia

Scandal de proportii in vestiarul lui Juventus dupa infrangerea cu Lazio.

Presa din Spania sustine ca Maurizio Sarri si Cristiano Ronaldo nu se mai inteleg deloc, iar in vara unul din cei doi va trebui sa plece de la club.

Sarri incearca sa se impuna in vestiar, dar iesirile lui Ronaldo din timpul meciurilor nu-i fac deloc bine tehnicianului italian. La finalul partidei cu Lazio (pierduta de Juventus cu 3-1), Sarri a avut un discurs dur in vestiar in care le-a reprosat unor jucatori ca nu au respectat cateva aspecte tactice. Printre ei, s-a aflat si Cristiano Ronaldo.

Mai multi jucatori nu au reactionat pozitiv la reprosurile lui Sarri, iar lucrurile par decise. Sarri are sanse mari sa plece in vara daca pierde vestiarul, indiferent de rezultatele pe care le va obtine.