Istorie! Recordul stabilit de Luka Modric după calificarea în 16-imile Cupei Mondiale

Istorie! Recordul stabilit de Luka Modric după calificarea în 16-imile Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Croația s-a calificat în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 2-1 în fața Ghanei.

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Croația a început mai bine partida și a fost aproape de gol în minutul 17, când Nikola Vlasic a trimis în bară cu un șut puternic de la marginea careului. 

După alte câteva ocazii importante, echipa pregătită de Zlatko Dalic a deschis scorul în minutul 32, prin Petar Sucic.

Ghana a crescut nivelul jocului după pauză și a restabilit egalitatea în minutul 72, prin Derrick Luckassen, după o fază verificată în camera VAR.

Luka Modric, cel mai în vârstă jucător care reușește o pasă decisivă

Finalul le-a aparținut însă croaților. În minutul 83, Luka Modric a executat perfect un corner, iar Nikola Vlasic a reluat cu capul în plasă și a stabilit scorul final, 2-1.

La 40 de ani, legendarul mijlocaș croat a oferit pasa decisivă la golul victoriei și a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un assist la un Campionat Mondial.

Un alt record a fost stabilit și de Petar Sucic. La 22 de ani și 245 de zile, acesta a devenit al doilea cel mai tânăr marcator din istoria Croației la Cupa Mondială, fiind depășit doar de Josko Gvardiol, care înscria la ediția din 2022, la vârsta de 20 de ani și 328 de zile.

Grație acestui succes, Croația a încheiat grupa pe locul secund și merge în faza eliminatorie.

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