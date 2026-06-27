Istorie! Recordul stabilit de Luka Modric după calificarea în 16-imile Cupei Mondiale

Croația a început mai bine partida și a fost aproape de gol în minutul 17, când Nikola Vlasic a trimis în bară cu un șut puternic de la marginea careului.

După alte câteva ocazii importante, echipa pregătită de Zlatko Dalic a deschis scorul în minutul 32, prin Petar Sucic.

Ghana a crescut nivelul jocului după pauză și a restabilit egalitatea în minutul 72, prin Derrick Luckassen, după o fază verificată în camera VAR.

Luka Modric, cel mai în vârstă jucător care reușește o pasă decisivă

Finalul le-a aparținut însă croaților. În minutul 83, Luka Modric a executat perfect un corner, iar Nikola Vlasic a reluat cu capul în plasă și a stabilit scorul final, 2-1.

La 40 de ani, legendarul mijlocaș croat a oferit pasa decisivă la golul victoriei și a devenit cel mai în vârstă jucător care reușește un assist la un Campionat Mondial.