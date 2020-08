Finalul unei ere in GALAXIA Messi-Ronaldo! Pentru prima oara dupa 14 ani, NICIUNUL nu e in semifinalele Champions League

2020 e anul nebun care mai aduce un eveniment rar pentru carnetelele cu memorii ale fanilor.

Pentru prina oara dupa 14 ani, nici Messi, nici Ronaldo nu vor juca in semifinalele Champions League. Din 2006 pana in 2019, cel putin unul dintre ei a ajuns pana in semifinale.



Barcelona a fost eliminata dupa un istoric 2-8 in fata lui Bayern, in timp ce Ronaldo a intrat si mai repede in vacanta decat rivalul Messi. Cristiano a fost scos in 'optimi' de surpriza Lyon, care a trimis-o pe Juve in vacanta.