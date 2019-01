Juventus mai da o lovitura: salariu de 18 MILIOANE pe an pentru cel mai nou star din Serie A! Anuntul zilei la Torino

Juventus Torino mai aduce un star langa Ronaldo.

Galezul Aaron Ramsey a batut palma cu Juventus si va deveni al doilea cel mai bine platit jucator britanic din istorie, dupa Gareth Bale. Ramsey ajunge la Torino din postura de jucator liber de contract, iar asta l-a ajutat sa negocieze un salariu urias: va castiga 18 milioane de euro pe sezon in Italia, al doilea salariu de la Juve, dupa Ronaldo, care castiga 27 de milioane de euro pe an plus bonusuri.

Galezul in varsta de 28 de ani a efectuat deja vizita medicala la Torino, insa va ajunge abia in vara pe Juve Arena.

Este a doua mare lovitura primita de Arsenal, dupa ce l-a pierdut pe Alexis Sanchez iarna trecuta in favoarea lui Manchester United.

Si Mesut Ozil vrea sa plece de la Arsenal in aceasta perioada.