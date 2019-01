Ar fi mutarea iernii in Romania! Fost jucator al lui Juventus, cu 3 titluri de campion, in discutii cu o echipa de Liga 1

Fundasul italian Paolo De Ceglie ar putea ajunge in Romania.

Ajuns la 32 de ani, De Ceglie le-a fost propus celor de la FC Voluntari, noteaza GazetaSporturilor. De Ceglie nu ar spune nu unei veniri in Liga 1 si negociaza intens cu formatia aflata pe locul 14 in acest moment. Daca cele doua parti vor ajunge la un acord, mutarea s-ar putea oficializa pana la sfarsitul acestei saptamani.

De Ceglie ar veni din postura de jucator liber de contract. Ultima data a jucat la Servette, insa este fara angajament din iulie 2018.

Paolo De Ceglie a fost jucatorul lui Juventus in perioada 2006-2017 si a castigat trei titluri de campion in Serie A si o Cupa a Italiei. In acesti ani, a mai fost imprumutat la Siena, Genoa, Parma si Marseille inainte de a fi cedat definitiv la Servette.