Matarazzo este noul antrenor al trupei de pe Anoeta

Pellegrino Matarazzo a devenit noul antrenor al lui Real Sociedad, după despărțirea de Sergio Francisco și terminarea interimatului lui Jon Ansotegi. Americanul a semnat un contract valabil până în iunie 2027 și va fi ajutat de antrenorii secunzi Omer Toprak și John Maisano. Matarazzo a devenit primul antrenor american din istorie care a preluat o echipă din La Liga.



Astăzi, el a condus primul antrenament, iar debutul pe banca echipei basce va avea loc duminică, 4 ianuarie, contra lui Atletico Madrid. Real Sociedad este unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din campionatul spaniol, petrecând 78 de sezoane în prima divizie și având în palmares La Liga (1981, 1982), Copa del Rey (1909, 1987, 2020) și Supercopa de Espana (1982).



Este născut în New Jersey, dar a jucat și a antrenat în Germania

Pellegrino Matarazzo (48 de ani) este născut în Wayne (New Jersey) și s-a format la juniorii cluburilor Fair Lawn High School (liceu) și Columbia Lions (facultate). La nivel de seniori a evoluat ca fundaș central ăn Germania, timp de un deceniu, pentru Eintracht Bad Kreuznach, SV Wehen, Preussen Munster, SG Wattenscheid 09 și FC Nurnberg II.



Din postura de antrenor a lucrat pentru FC Nurnberg II (2011), Hoffenheim (2017-2019 / juniori și antrenor secund), VfB Stuttgart (2019-2022), TSG Hoffenheim (2023-2024) și Real Sociedad (2025-prezent). Are 199 cm înălțime și în copilărie a practicat baschetul și voleiul, înainte să se îndrepte către fotbal. Hoffenheim a renunțat la antrenorul Pellegrino Matarazzo, după o serie de rezultate slabe care au dus echipa în zona retrogradării, cu o lună înaintea duelului cu FCSB din Europa League, din decembrie 2024.



Foto - Getty Images

