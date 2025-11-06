Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil

Formația de pe „Luigi Ferraris” tocmai a obținut prima victorie a sezonului, 2-1 cu Sassuolo, și a urcat pe locul 18.

De Rossi a fost prezentat oficial și a condus deja primul antrenament. Totul părea pregătit pentru debutul său pe bancă în meciul cu Fiorentina, ultima clasată în Serie A.

Daniele De Rossi, suspendat chiar la debut!

Numirea lui De Rossi vine însă cu o situație neașteptată. Tehnicianul nu va putea sta pe bancă în primul său meci la Genoa. Motivul? Are de ispășit o suspendare rămasă din perioada în care o antrena pe AS Roma.

Suspendarea este valabilă pentru toate competițiile din fotbalul italian și se aplică automat la noua echipă, anunță jurnalistul italian Gianluca DiMarzio.

