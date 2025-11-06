Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil

Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil Serie A
Dan Șucu a schimbat antrenorul la Genoa după startul slab de sezon și l-a numit pe Daniele De Rossi, legenda lui AS Roma.

Formația de pe „Luigi Ferraris” tocmai a obținut prima victorie a sezonului, 2-1 cu Sassuolo, și a urcat pe locul 18.

De Rossi a fost prezentat oficial și a condus deja primul antrenament. Totul părea pregătit pentru debutul său pe bancă în meciul cu Fiorentina, ultima clasată în Serie A.

Daniele De Rossi, suspendat chiar la debut!

Numirea lui De Rossi vine însă cu o situație neașteptată. Tehnicianul nu va putea sta pe bancă în primul său meci la Genoa. Motivul? Are de ispășit o suspendare rămasă din perioada în care o antrena pe AS Roma.

Suspendarea este valabilă pentru toate competițiile din fotbalul italian și se aplică automat la noua echipă, anunță jurnalistul italian Gianluca DiMarzio.

Pentru ca ironia să fie completă, cartonașul care l-a scos din joc pentru o etapă a venit chiar într-un meci cu Genoa, pe 15 septembrie 2024, când Roma a remizat 1-1 cu „Grifoniul”.

Ce urmează pentru Genoa

Partida Genoa - Fiorentina se joacă duminică, de la ora 16:00. În cazul unei victorii, echipa lui Șucu poate urca temporar peste linia salvării.

De Rossi va putea reveni pe bancă în etapa următoare, când Genoa va face deplasarea la Cagliari. Cele două formații se vor duela pe 22 noiembrie, de la ora 16:00.

